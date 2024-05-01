На Украине предупредили Зеленского об ударе со стороны Запада

Экс-депутат Рады Мосийчук: Запад намерен поднять вопрос легитимности Зеленского

Запад намерен поднять вопрос о легитимности статуса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом предупредил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в интервью YouTube-каналу Apasov.

По его словам, это произойдет в ближайшее время. Политик рассказал, что австрийские и немецкие чиновники выразили обеспокоенность вопросом официального статуса украинского лидера. Он полагает, что скоро эту тему начнут обсуждать на дипломатическом уровне, а также в западных СМИ.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский после 20 мая, когда истечет срок действия его полномочий, станет нелегитимным самозванцем. Он также отметил, что тогда выпущенные президентом нормативно-правовые акты уже не будут иметь законной силы.