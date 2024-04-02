Бывший премьер Украины назвал Зеленского нелегитимным самозванцем

Бывший премьер Украины Азаров: Зеленский после 20 мая станет самозванцем

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский после 20 мая, когда истечет срок действия его полномочий, станет нелегитимным самозванцем. Его слова передает РИА Новости.

«Зеленский в конце мая станет самозванцем, нелегитимным, человеком, который узурпировал власть со всеми вытекающими последствиями», — заявил Азаров.

Политик добавил, что выпущенные Зеленским нормативно-правовые акты после 20 мая не будут иметь законной силы. В конституции Украины четко прописано, что срок полномочий президента — пять лет, а возможность продлить полномочия предусмотрена только для Верховной Рады.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский теряет легитимность и становится похож на «самозванца, загнавшего себя в угол». По его словам, лидер Украины из-за страха начинает торговаться не за будущее растоптанной им страны, а за собственную безопасность.