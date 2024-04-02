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10:55, 2 апреля 2024Бывший СССР

Бывший премьер Украины назвал Зеленского нелегитимным самозванцем

Бывший премьер Украины Азаров: Зеленский после 20 мая станет самозванцем
Николай Азаров

Николай Азаров. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский после 20 мая, когда истечет срок действия его полномочий, станет нелегитимным самозванцем. Его слова передает РИА Новости.

«Зеленский в конце мая станет самозванцем, нелегитимным, человеком, который узурпировал власть со всеми вытекающими последствиями», — заявил Азаров.

Политик добавил, что выпущенные Зеленским нормативно-правовые акты после 20 мая не будут иметь законной силы. В конституции Украины четко прописано, что срок полномочий президента — пять лет, а возможность продлить полномочия предусмотрена только для Верховной Рады.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский теряет легитимность и становится похож на «самозванца, загнавшего себя в угол». По его словам, лидер Украины из-за страха начинает торговаться не за будущее растоптанной им страны, а за собственную безопасность.

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      Валентин Карант
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