Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:00, 31 марта 2024Россия

В Госдуме заявили о начале процесса узурпации власти на Украине

Депутат Госдумы Шеремет: с 31 марта на Украине запущен процесс узурпации власти
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

С 31 марта на Украине запущен процесс узурпации власти. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Зеленский теряет и без того за уши притянутую легитимность и становится похож на самозванца, загнавшего себя в угол», — сказал парламентарий.

По словам Шеремета, Владимир Зеленский из-за страха начинает торговаться не за будущее растоптанной им страны, а за собственную безопасность.

В конце ноября 2023 года депутаты Верховной Рады Украины подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Зеленский объяснил, что большинство украинцев якобы считают проведение выборов опасным и бессмысленным. Он также заявил об уверенности в своей победе в случае проведения выборов.

При этом социологический центр «Социс» выяснил, что бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный выиграл бы президентские выборы на Украине. Согласно данным опроса, военачальник набрал бы в первом туре 41 процент голосов, Зеленский — 23,7 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Крайне интересное». У Симоньян оказались доказательства присутствия украинских военных в рядах РДК

      Стало известно о повышении зарплаты у ряда россиян с 1 апреля

      В Курской области отменили ракетную опасность

      Впервые за десятки лет обнаружены новые антибиотики

      Медведчука обвинили в проведении «операций влияния» перед выборами в Евросоюз

      Раскрыты подробности зачистки окружения Зеленского

      В Молдавии заявили о вреде антироссийских санкций местным производителям

      В Подмосковье загорелся рыбный цех

      Зеленскому предложили план прекращения огня на Украине

      В Госдуме заявили о начале процесса узурпации власти на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше