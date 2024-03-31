В Госдуме заявили о начале процесса узурпации власти на Украине

Депутат Госдумы Шеремет: с 31 марта на Украине запущен процесс узурпации власти

С 31 марта на Украине запущен процесс узурпации власти. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Зеленский теряет и без того за уши притянутую легитимность и становится похож на самозванца, загнавшего себя в угол», — сказал парламентарий.

По словам Шеремета, Владимир Зеленский из-за страха начинает торговаться не за будущее растоптанной им страны, а за собственную безопасность.

В конце ноября 2023 года депутаты Верховной Рады Украины подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Зеленский объяснил, что большинство украинцев якобы считают проведение выборов опасным и бессмысленным. Он также заявил об уверенности в своей победе в случае проведения выборов.

При этом социологический центр «Социс» выяснил, что бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный выиграл бы президентские выборы на Украине. Согласно данным опроса, военачальник набрал бы в первом туре 41 процент голосов, Зеленский — 23,7 процента.