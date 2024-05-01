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21:04, 1 мая 2024Спорт

Тарасова оценила шансы россиян на медали на Олимпийских играх-2024

Тарасова заявила, что без медали российского спортсмена Игры-2024 не останутся

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила шансы россиян на медали на Олимпийских играх-2024. Ее слова приводит «РБ Спорт».

«У нас такой сильный спорт, что как бы нас ни прижимали, мы все равно останемся в числе лучших», — заявила Тарасова. По ее мнению, без медали российского спортсмена Игры-2024 не останутся.

Россияне и белорусы по решению МОК смогут принять участие в Олимпиаде в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Однако турнир пропустят атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, в Париже не будет представителей командных видов спорта двух стран.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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      Дарья Коршунова
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