Профессиональная уборщица мест преступлений вспомнила о самых жутких рабочих днях

Британка Лорен Бейкер рассказала о работе уборщицей мест преступлений

Британка Лорен Бейкер, профессионально занимающаяся уборкой мест преступлений, раскрыла трудности жуткой работы. Об этом она поговорила с The Sun.

Бейкер рассказала, что выезжает со своей командой в квартиры, в которых не стало человека. По ее словам, степень загрязненности места зависит от того, как скоро ее вызывают. Женщина вспомнила, что однажды убирала квартиру, где тело успело полностью разложиться. «Если вас не сшибет с ног запах, то это будут мухи и личинки», — отметила она.

Женщина рассказала, что ее команда всегда одета в защитные костюмы. Однако они не всегда спасают от запаха, поэтому уборщики подкладывают в маски так называемый карандаш от заложенности носа. Сейчас уборщица уже привыкла к мерзким запахам. «Но когда я только начинала, я помню, как шла домой и думала, что от меня пахнет смертью», — призналась Бейкер. По ее словам, в первый рабочий день она мылась с антисептиком в надежде избавиться от запаха, которого на самом деле не было. Женщине казалось, что от нее тошнотворно пахнет, из-за психологического потрясения.

Бейкер заявила, что ее работа не для слабонервных. «Нужно быть психологически устойчивым. Я много слушаю музыку, иногда плачу в душе. Это помогает», — добавила она.

За свою жизнь женщине приходилось видеть множество крови, фекалий и других телесных жидкостей человека. Она рассказала, как однажды убирала квартиру полную бутылок, в которые мочились жившие там алкоголики. При этом, несмотря на все ужасы, женщина заявила, что любит свою работу и не бросит ее.

Ранее сообщалось, что владелица бизнеса по предоставлению услуг голых уборщиц раскрыла трудности их работы. Она рассказала, как один клиент пытался надеть на ее сотрудницу намордник для собаки.

