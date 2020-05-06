Российские школьники споют песни о Победе

Российские школьники примут участие в акции «О Победе поет вся Россия», которая пройдет в рамках тематической недели «Помни!» Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Об этом сообщается на сайте платформы «Россия — страна возможностей», в которую входит конкурс.

Как отмечается, стать участниками акции смогут стать учащиеся из всех регионов страны. Для этого они должны будут спеть одну из песен военных лет — «День Победы» и «Катюшу» — и опубликовать видео со своим исполнением в интернете. Лучшие фрагменты войдут в общий видеоролик, который покажут 9 мая.

Видео: vk.com/bpcontest

Кроме того, в течение всей недели школьники смогут прослушать в сообществе «Большая перемена» во «ВКонтакте» онлайн-лекции, которые проведут для них герои России, или присоединиться к онлайн-экскурсиям по мемориальным комплексам страны и обсуждениям фильмов военных лет. Также им предложат принять участие в акциях, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс «Большая перемена» организован при поддержке Сбербанка, АНО «Россия — страна возможностей», проектом «ПроеКТОриЯ» и Российским движением школьников. Он пройдет в несколько этапов, которые продлятся с марта по октябрь 2020 года. Регистрационный этап стартовал 28 марта и продлится по 23 июня. Затем пройдет тестирование, мотивационный этап с творческим заданием и решение кейсов, где участники будут выбирать тематическое направление самостоятельно. В финале конкурса, который состоится в октябре 2020 года, примут участие 1200 лучших конкурсантов вместе со своими учителями.

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