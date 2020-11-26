Объявлены победители проекта «РДШ — Территория самоуправления»

«Российское движение школьников» (РДШ) объявило победителей Всероссийского проекта «РДШ — Территория самоуправления», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В проекте приняли участие более 20 тысяч учеников из 85 регионов страны. Победителями стали 30 команд в номинациях «Стартуем смело» и «Время наших действий». Абсолютным лидером по количеству команд-победительниц стала Ростовская область. Сразу четыре проекта школьников — по два в каждой номинации — вошли в число лучших. Еще по две позиции в тридцатке сильнейших школьных проектов заняли команды из Ямало-Ненецкого автономного округа, Забайкальского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Коми, Волгоградской области и Севастополя.

На конкурс школьники со всей страны прислали около 1,5 тысячи проектов. 99 команд, ставших лучшими по итогам регионального и федерального этапов, представили свои проекты на финальной защите, которая прошла в онлайн-формате.

Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков заявил, что главная цель проекта — создание условий для реализации детских инициатив.

«Каждая команда создала тот проект, который отвечает именно ее потребностям и решает проблемы ее окружения. Ведь цель проекта "РДШ – Территория самоуправления" — помощь и создание условий для реализации детских инициатив, помогающих школьникам реализовывать свой потенциал», — отметил он.

Всего победителями в номинации «Стартуем смело» стали 15 команд из 13 регионов, среди которых Республика Коми, Пермский край, Омская область, Хабаровский край, Амурская область, Санкт-Петербург, Волгоградская область, ХМАО-ЮГРА, Новосибирская область, Севастополь, Ростовская область, Владимирская область, Республика Башкортостан.

В номинации «Время наших действий» победителями стали 15 команд из 12 регионов, среди которых Ямало-Ненецкий автономный округ, Иркутская, Ростовская, Волгоградская, Вологодская, Тамбовская, Кемеровская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Хакассия, Севастополь, Забайкальский край.