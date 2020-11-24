Победители конкурса «Большая перемена» получат денежные призы

Победители всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» получат денежные призы. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы мероприятия.

Финал «Большой перемены» прошел в международном детском центре «Артек» с 31 октября по 5 ноября. В него вышли 1200 старшеклассников, а победителями стали 600 человек: 300 учеников 9-10 классов и 300 учеников 11-х классов.

Учащиеся 9-10 классов получат по 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов. 11-классникам подарили дополнительные баллы для поступления в вуз и по миллиону рублей: деньги можно будет направить на оплату обучения. Все финалисты конкурса также получат путевки в МДЦ «Артек», а победители — брендированные карты «Большой перемены» от Сбербанка.

20 лучшим школам в рамках конкурса окажут финансовую поддержку — по два миллиона рублей — для создания образовательных возможностей и технического оснащения. А педагоги, подготовившие победителей, получат специальные призы от партнеров «Большой перемены» — Сбербанка, госкорпорации «Росатом» и РЖД — по 150 тысяч рублей, путевки в Mrya Resort & Spa и возможность пройти курсы повышения квалификации по специальным программам.

Одной из победительниц конкурса стала девятиклассница Зоя Цай из Санкт-Петербурга. Девочка увлечена волонтерской деятельностью: помогает детям, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, и животным в приютах. 2 ноября она приняла участие во встрече финалистов конкурса с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в формате видеоконференции. Зоя рассказала президенту о своем педагоге-наставнике Светлане Золотухиной и о том, что сама хочет стать учителем. Приз победителя «Большой перемены» — 200 тысяч рублей — девочка планирует направить на подготовку к поступлению в университет и уже подбирает образовательные курсы.

Конкурс «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». В первом сезоне мероприятия приняли участие более миллиона школьников из всех регионов страны. Цель конкурса — дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

Конкурс будет проходить ежегодно, новый сезон «Большой перемены» стартует 28 марта 2021 года. Его организаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».