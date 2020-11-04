Победителями конкурса «Большая перемена» стали 600 российских школьников

В международном детском центре «Артек» завершился финал всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Победителями конкурса стали в общей сложности 600 школьников. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 4 ноября.

300 учеников 11-х классов, показавших лучшие результаты, получили по 1 миллиону рублей на оплату обучения и до пяти баллов к портфолио, необходимому при поступлении в вузы. Еще 300 учащихся 9-х и 10-х классов выиграли по 200 тысяч рублей на оплату образования или покупку образовательных гаджетов.

Победители и финалисты конкурса смогут поехать в «Артек», а 20 школ-лидеров получить по 2 миллиона рублей на развитие образовательных возможностей.

Всех дошедших до финала конкурса и победителей поздравил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он отметил, что ими гордится вся страна, потому что школьники смогли преодолеть себя, побороть свои страхи, сделать шаг, проявить себя и победить.

Ранее Кириенко пообещал, что наставникам учащихся, которые одержат победу в «Большой перемене», раздадут денежные призы в размере 150 тысяч рублей.

Финал конкурса «Большая перемена» проходил с 31 октября по 5 ноября в МДЦ «Артек». 1200 школьников со всей страны в формате форсайт-сессий работали над созданием «Города будущего» по 6 трекам: «Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни».