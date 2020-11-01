В международном детском центре «Артек» 1 ноября стартовал финал всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в воскресенье, 1 ноября.

Уточняется, что финалистами конкурса стали 1200 школьников из всех регионов страны. Участие в церемонии открытия приняли первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, помощник президента Андрей Фурсенко, генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив» Сергей Першин и другие.

«Мы сегодня много говорим о будущем, и это — ваше будущее! Но начать строить его должны вы сами, а мы вам в этом можем помочь. Прямо с этого момента вы должны представить, какое будущее вам нужно, и начать действовать. И я уверен, что у вас всё получится, потому что вы сделали абсолютно верные первые шаги!» — отметил на мероприятии Фурсенко, обращаясь к участникам.

Финалистов «Большой перемены» также поздравили российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Во время прямой трансляции с Международной космической станции они пожелали конкурсантам «реализовать свои самые смелые мечты».

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что главной задачей конкурса «Большая перемена» было создать платформу, на которой школьники смогут не только испытать себя и побороться за главный приз, но и помочь определиться с направлением, в котором они в дальнейшем захотят развиваться.

С 1 по 4 ноября в «Артеке» мотивационные лекции и встречи для школьников проведут руководители крупнейших российских компаний и университетов. В формате форсайт-сессий финалисты будут работать по шести направлениями и спроектируют «Город будущего» («Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни»).

Конкурс стартовал 28 марта 2020 года. Это первый масштабный проект для школьников 8-10 классов. Имена победителей «Большой перемены» будут объявлены 3 ноября.