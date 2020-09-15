Стартовала вторая смена полуфиналов конкурса «Большая перемена»

Вторая смена полуфиналов всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» стартовала вторник, 15 сентября, к участникам с напутственными словами обратился первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Кириенко отметил, что конкурс стал уникальным проектом, объединившим более одного миллиона школьников из всех регионов страны. «Вы все — уже победители, каждый из вас решился принять участие в этом конкурсе, не побоялся и сделал серьезный шаг. Это, наверное, самое сложное и самое важное в жизни – научиться верить в себя, научиться действовать», — сказал он.

Кириенко также заметил, что ведущие российские вузы ждут к себе полуфиналистов и финалистов конкурса «Большая перемена». Кроме того, к проекту и его участникам присматриваются крупные российские компании, добавил он. «У вас будет хорошая возможность попробовать себя, пройти соответствующие стажировки», — сказал первый замглавы администрации президента.

Полуфиналы проходят в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах. В течение трех дней конкурсантов ожидают встречи с экспертами, работа над кейсовыми заданиями. Всего с 9 сентября по 25 октября состоится 18 полуфиналов.

Конкурс стартовал 28 марта 2020 года. Это первый масштабный проект для школьников 8-10 классов. Финалистами станут 1,2 тысячи человек, а победителями — 300 учащихся 8-9 классов и 300 десятиклассников.