Победитель конкурса «Большой перемены» поедет на Байконур

Подведены итоги творческого конкурса «Большой перемены», организованного при поддержке «Роскосмоса». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Участники посвятили свои работы первом летчику-космонавту, совершившему выход в открытый космос, Алексею Леонову. В конкурсе участвовали школьники из разных регионов России и из зарубежных стран. Победителем стала Валентина Удалова

из Хабаровска, автор работы «Он открыл нам космическую истину».

Удалова получит возможность побывать на космодроме Байконур и увидеть пуск ракеты космического назначения. Еще четыре участника конкурса получат памятные подарки.

Директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов «Роскосмоса» Дмитрий Шишкин пожелал всем участникам конкурса творческих успехов и реализации профессионального пути. «Будем рады работать вместе в будущем на благо развития российской космонавтики», — добавил он.

В рамках конкурса «Большая перемена» «Роскосмос» выступала партнером тематического месяца, посвященного космосу. Школьники встречались с космонавтами, учеными и инженерами космической отрасли, а также посещали образовательные онлайн-курсы от ведущих экспертов в области космонавтики.

Конкурс «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». В конкурсе принимают участие более миллиона учеников 8-10 классов из всех регионов страны.

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