Участник «Большой перемены» пригласил на финал конкурса Путина

Участник «Большой перемены», проекта президентской платформы «Россия – стана возможностей», ученик 8 класса тюменской школы Жан Франсуа Дюге пригласил на финал конкурса президента России Владимира Путина. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Школьник обратился к президенту во время встречи главы государства с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Жан Франсуа Дюге рассказал Путину о том, что в октябре этого года в Москве пройдет финал конкурса «Большая перемена» и пригласил принять в нем участие.

Глава государства поблагодарил школьника за общественную работу и пожелал ему успехов. «То, что вы делаете, это очень интересно и полезно. Красивая математическая формула вызывает такой же восторг, как хорошая музыка и великолепно написанная картина. Это чрезвычайно важная вещь для того, чтобы объединять единомышленников, заражать их величием и красотой математики, занять их полезным, нужным делом и помочь в их собственном становлении как будущих специалистов, которые будут нужны стране в самых разных направлениях деятельности», — сказал Путин.

Конкурс стартовал 28 марта 2020 года. Это первый масштабный проект для школьников 8-10 классов, главная цель которого – дать возможность каждому подростку найти свои сильные стороны и проявить себя. В полуфиналы конкурса выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями – 300 учащихся 8-9 классов и 300 10-классников.

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