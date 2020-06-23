К конкурсу «Большая перемена» присоединились больше миллиона школьников

Больше миллиона российских школьников подали заявки на участие в конкурсе «Большая перемена» – проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщается на сайте платформы.

Заявки на конкурс будут принимать до 23:59 по московскому времени 23 июня.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что конкурс стал самым массовым по числу участников проектов платформы и в целом самым масштабным школьным конкурсом страны. «Остались считанные часы, поэтому всех, кто еще не стал частью этого огромного сообщества активных, целеустремленных ребят, мы приглашаем попробовать свои силы и зарегистрироваться на сайте Большаяперемена.онлайн», — сказал он.

По словам Комиссарова, заявки на конкурс поступают из всех регионов страны. «Больше всего заявок на участие в конкурсе поступило из Краснодарского края, Московской и Нижегородской областей, Ростовской области, Республики Дагестан, Москвы, Кемеровской области, Ставропольского края, Свердловской и Тюменской областей», — добавил он.

Конкурс стартовал 28 марта 2020 года. Это первый масштабный проект для школьников 8-10 классов, главная цель которого – дать возможность каждому подростку найти свои сильные стороны и проявить себя. Следующим его этапом станет решение кейсовых задач. После этого участников ждут очные соревнования — 18 очных полуфиналов пройдут во всех федеральных округах. Финал конкурса состоится в октябре текущего года в Москве.

В полуфиналы конкурса выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями – 300 учащихся 8-9 классов и 300 10-классников. Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в «Артек». 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

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