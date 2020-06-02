Фестиваль «Большая перемена» объединил семь миллионов школьников

Всероссийский онлайн-фестиваль «Большая перемена», приуроченный к Международному дню защиты детей, объединил более семи миллионов школьников и их родителей. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

1 июня 16-часовой онлайн-марафон прошел на площадке сообщества конкурса для школьников «Большая перемена» социальной сети «ВКонтакте». В этот день более 700 праздничных мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошли во всех регионах страны. Известные артисты поздравили ребят и провели для них онлайн и офлайн мастер-классы.

Президент Владимир Путин отметил, что конкурс дает возможность юным россиянам делать добрые дела и пробовать свои силы в разных областях.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что проведение фестиваля такого масштаба в онлайн-формате стало возможно благодаря новым навыкам дистанционного обучения. «Карантин пройдет, и вирус мы победим, а способность работать на огромных расстояниях и слышать друг друга — это то, чему мы научились», — отметил он.

В рамках фестиваля был дан старт новому этапу традиционного конкурса «Добро не уходит на каникулы».

Финал конкурса состоится в октябре, в нем примут участие 1,2 тысячи человек. Победителями станут 300 учащихся. Школьники из 8-9-х классов получат премии в размере 200 тысяч рублей, а учащиеся 10-х классов — в размере одного миллиона рублей.

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