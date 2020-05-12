Конкурс «Большая перемена» объединил тысячи российских школьников

Конкурс «Большая перемена» объединил 250 тысяч школьников из всех регионов России. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Начало конкурса было объявлено 28 марта, регистрация продлится до 23 июня. Участвовать могут школьники 8-10 классов. Сейчас проходит дистанционный этап конкурса, после тестирования участников ждут мотивационное задание и работа с кейсами, а затем – очные соревнования и финал, который состоится в октябре.

По словам координатора «Большой перемены» Наталии Мандровой, еженедельно участники получают образовательный контент в сообществе конкурса во «ВКонтакте».

Конкурс проходит по девяти направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Я творю!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»). Наставниками выступают профессионалы их различных сфер деятельности.

Как рассказывают сами конкурсанты, участие в конкурсе — это возможность саморазвиться, найти единомышленников для решения повседневных проблем, а также узнать что-то новое. «Я хочу, что бы мною гордились родители, хочу сама добиться чего-то в жизни, изменять мир вокруг и мнения людей, достичь невозможного и свернуть горы», — рассказала участница Асия Магомедова из Дагестана.

14 апреля стало известно о начале третьего этапа конкурса «Большая перемена». Учащимся предстоит выбрать любимые школьные предметы, перечислить личные качества и предпочтительные условия будущей работы, а также назвать важные для них ценности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!