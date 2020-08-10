Участники «Большой перемены» присоединятся к акции взаимопомощи «Мы вместе»

Участники всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — присоединятся к акции взаимопомощи «Мы вместе». Об этом сообщается на сайте платформы.

По словам координатора «Большой перемены» Наталии Мандровой, в рамках этой недели школьники будут разрабатывать проекты, направленные на добровольческое движение. Она также отметила, что волонтерство является неотъемлемой частью всего конкурса. «Поэтому мы предложили школьникам подумать и разработать волонтерские проекты в разных сферах, которые могут быть реализованы детьми и подростками по всей стране», — пояснила она.

10-12 августа в рамках онлайн-лекториев заместитель председателя Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Мария Якунчикова расскажет участникам, как организовывать собственный добровольческий проект. Кроме того, президент благотворительного фонда «Река детства» Ольга Поздеева поможет спроектировать движение для детей. После этого руководитель центра мобильности волонтеров Ассоциации волонтерских центров Надежда Колодько поделится со школьниками главными событиями акции взаимопомощи, стартовавшей нынешней весной во время пандемии коронавируса и объединившей больше сотни тысяч человек по всей стране.

12-14 августа эксперты заявят условия, по которым участники будут разрабатывать собственные волонтерские идеи. В субботу, 15 августа, состоится защита проектов, а в воскресенье, 16 августа, запланирован телемост с самыми активными школьниками этой недели. Уточняется также, что лучшие разработки по организации волонтерских проектов реализуют в рамках «Мы вместе».

Конкурс стартовал 28 марта 2020 года. Это первый масштабный проект для школьников 8-10 классов, главная цель которого — дать возможность каждому подростку найти свои сильные стороны и проявить себя. В полуфиналы конкурса выйдут 6 тысяч школьников, финалистами станут 1,2 тысячи человек, а победителями — 300 учащихся 8-9 классов и 300 десятиклассников.