Наставникам победителей «Большой перемены» раздадут денежные призы

Наставникам школьников, которые одержат победу в конкурсе «Большая перемена», раздадут денежные призы. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает ТАСС.

«Сегодня ночью мы переговорили с нашими ключевыми партнерами, и три крупнейшие организации страны — Сбербанк, РЖД и Росатом — решили из своих средств скинуться деньгами, каждый из наставников победителей, которых вы отметили как своего главного учителя, получит специальный приз — 150 тысяч рублей», — заявил Кириенко.

Кроме того, наставники смогут провести неделю в отеле «Мрия» в Крыму за счет Сбербанка. Билеты до отеля им бесплатно предоставят РЖД. Также они получат ноутбуки в подарок от Росатома.

По словам замруководителя администрации президента, изначально денежные призы предполагалось вручать только школьникам-победителям. Однако участники конкурса попросили отдельно наградить и своих наставников.

1 ноября состоялась церемония открытия финала конкурса. В дни проведения финала в «Артеке» лекции и встречи для школьников проведут руководители крупнейших российских компаний и вузов. В формате форсайт-сессий финалисты «Большой перемены» будут работать над созданием проектов по шести направлениями: «Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство», а также «Здоровый образ жизни».

Конкурс «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». В конкурсе принимают участие более 1 миллиона учащихся 8-10 классов из всех регионов страны. Цель проекта — дать возможность каждому подростку найти свои сильные стороны и проявить себя.