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Российские студенты примут участие в новом сезоне конкурса «Мой первый бизнес»

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Фото: Илья Аверьянов / РИА Новости

Четвертый сезон международного конкурса «Мой первый бизнес» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — стартовал в четверг, 19 ноября. Участие в нем примут не только школьники, но и студенты, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Регистрация уже стартовала. На церемонии открытия к конкурсантам в режиме онлайн обратился первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он отметил, что участники предыдущих сезонов конкурса уже реализовали свои проекты.

«Конкурс дает вам возможность проверить себя, пройти обучение, получить экспертную поддержку от лучших профессионалов отрасли, сформировать настоящую команду единомышленников, с которыми вы сможете вместе реализовывать проекты. Кстати, обычно у нас в таких конкурсах к более старшим участникам присоединяются более младшие, а здесь наоборот», — рассказал Кириенко, объяснив, что конкурс «Мой первый бизнес» прежде был ориентирован только на школьников, но в этом году возрастная планка для участников поднимается с 18 до 23 лет.

Весной 2021 года пройдет региональный этап проекта. Запланирован он в 60 субъектах России в формате акселерационного бизнес-курса, итогом которого станут региональные защиты проектов. На региональном этапе участникам нужно будет доработать свои проекты с наставниками, а затем презентовать их экспертам курса.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента России Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Путин.

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