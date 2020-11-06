Стартовала регистрация на проект «ТопБЛОГ»

В пятницу, 6 ноября, стартовала регистрация участников нового проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — «ТопБЛОГ». Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

В рамках мероприятия участники желающие под руководством ведущих блогеров и экспертов смогут научиться успешно вести свои социальные сети. Цель проекта — создать систему социальных лифтов в сфере новых медиа.

Регистрация на проект продлится до января 2021 года. К нему могут присоединиться начинающие и действующие блогеры, авторы и креаторы, эксперты и предприниматели.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что для участников готовится максимально вариативная конкурсная программа, где можно выбрать социальную сеть, в которой они хотят развиваться — «ВКонтакте», Instagram, Twitter, «Яндекс.Дзен». «Для развития компетенций участников конкурса им будут доступны более 300 авторских обучающих материалов», — отметил он.

В прямом эфире, который прошел в Instagram-аккаунтеплатформы «Россия – страна возможностей» также приняли участие наставники проекта — известная телеведущая Елена Летучая и актриса и участница Comedy Woman Наталия Медведева. По словам Летучей, ее цель — научить участников создавать творческий, позитивный и востребованный контент, который отвечает всем современным запросам.

Всего в конкурсе будет 15 наставников – ведущих российских блогеров и экспертов. Все встречи, мастер-классы и соревнования будут проходить в приложении, созданном специально для участников проекта «ТопБЛОГ». Приложение будет доступно только для участников конкурса. Конкурсанты будут проходить испытания с января по апрель 2021 года. Очный финал проекта состоится во II квартале 2021 года в формате кейс-марафона.

Лучшие участники примут участие в блог-туре по России. Они посетят 5 городов России и создадут фильмы об интересных и живописных местах, людях и событиях. Также 10 самых талантливых участников «ТопБЛОГ» получат рекламные контракты от партнеров проекта.