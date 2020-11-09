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Названы топ-10 проектов в рамках задания «Сердце Лидера» конкурса «Лидеры России»

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Названы топ-10 социальных проектов, реализованных в рамках задания «Сердце Лидера» конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Уточняется, что награждение участников третьего сезона конкурса за лучшие социальные проекты прошло в онлайн-формате.

«Выполнение задания "Сердце лидера" являлось обязательным условием для выхода в суперфинал конкурса "Лидеры России". Всего поступило более 21 тысячи идей соцпроектов, направленных на решение актуальных проблем. Участники дистанционного этапа оценивали проекты друг друга и ранжировали, по их мнению, в порядке полезности для общества. Таким образом был сформирован рейтинг 1000 лучших проектов. Затем эксперты отсматривали каждый проект и оценивали по таким критериям, как польза для общества, актуальность, масштабность», — приводятся в сообщении слова руководителя конкурса «Лидеры России» Алексея Комиссарова.

Так, кандидат физико-математических наук, директор КФХ «Фестиваль березового сока» Алексей Грибин из Санкт-Петербурга стал победителем в специализации «Наука», Андрей Середа из Москвы — специализация «Здравоохранение», национальный менеджер по аптечному продвижению ГЕРОФАРМ Юлия Лысенко из Санкт-Петербурга — специализация «Здравоохранение», управляющий директор АО НПФ «Открытие» Юрий Губкин из Санкт-Петербурга — специализация «Финансы и технологии», заведующий сектором Управления здравоохранения города Ростова-на-Дону Наири Варданян — специализация «Здравоохранение», Азат Имамов из Елабуги — специализация «Финансы и технологии», региональный менеджер департамента аптечных продаж Свердловской, Челябинской и Курганской областей ООО «Пауль Хартманн» Ирина Овчинникова из Екатеринбурга — специализация «Здравоохранение».

В топ-10 также попали следующие полуфиналисты: начальник отдела экономических инструментов поддержки образования и науки департамента экономической политики Министерства образования и науки России Татьяна Насонова из Москвы, заместитель начальника управления ООО «РН-БашНИПИнефть» Артем Апокин из Уфы, старший биолог-разработчик ООО «Мел Саенс» Ярослав Андреев из Санкт-Петербурга.

Конкурс «Лидеры России» — это флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России Владимира Путина.

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