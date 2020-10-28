Победитель конкурса «Лидеры России» стал мэром Нижнего Новгорода

Победитель конкурса «Лидеры России» Юрий Шалабаев стал мэром Нижнего Новгорода, его кандидатуру утвердила городская дума по результату конкурсного отбора. Об этом в среду, 28 октября, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

С 6 мая 2020 года Шалабаев был исполняющим обязанности главы города. До этого он в разное время занимал посты заместителя главы администрации Нижнего Новгорода и первого заместителя главы администрации.

«Своей главной задачей вижу, сохраняя конструктив взаимодействия региональной и муниципальной власти, общими усилиями достигнуть целей, заявленных в программе развития Нижнего Новгорода. Давайте исходить из того, что главная ценность нашего города — это люди. Инвесторы приходят в Нижний Новгород не за полезными ископаемыми, а за людьми, которые здесь живут и работают», — приводятся в сообщении слова нового мэра.

Он также обозначил одну из задач на новой должности — создавать условия комфортной жизни для людей. Кроме того, по его словам, необходимо подготовить Нижний Новгород к достойному празднованию 800-летия города.

«Конкурс "Лидеры России" научил меня рассматривать каждую задачу, которую предстоит решить, с разных сторон, подходить к ней с позиции сотрудничества всех уровней власти, бизнеса, активных граждан. Планирую применять этот опыт в предстоящей работе», — поделился Шалабаев.

В настоящее время уже три участника конкурса «Лидеры России» стали мэрами российских городов, отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. Он подчеркнул, что проект позволяет формировать резерв из квалифицированных, ответственных, мотивированных на высокий результат руководящих кадров

Конкурс «Лидеры России» — это флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России Владимира Путина.