Мишустин захотел поучиться у победительницы суперфинала «Лидеров России»

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что сам хотел бы поучиться у победительницы суперфинала конкурса «Лидеры России», директора новосибирского Экономического лицея Людмилы Некрасовой. Об этом сообщает ТАСС.

«Я знаю не понаслышке об этом конкурсе, принимал участие в роли наставника. Надеюсь, что мы с вами поработаем, я также буду учиться у вас тому, что вы умеете лучше», — сказал глава кабинета министров во время встречи с Некрасовой во вторник, 6 октября, в Доме правительства, где поздравил ее с прошедшим Днем учителя, а также с победой в суперфинале конкурса.

Директора новосибирского Экономического лицея, в свою очередь, поблагодарила премьер-министра за то, что он стал ее наставником.

Мишустин отметил, что ему интересно узнать мнение Некрасовой о том, «какие шаги необходимо делать для совершенствования системы просвещения в РФ», а также о национальном проекте «Образование». Он выразил уверенность, что знания и компетенции победительницы суперфинала конкурса «Лидеры России» как директора лицея «не просто пригодятся, а будут крайне востребованы в системе просвещения» страны. Премьер также предложил Некрасовой подробнее обсудить эту тему.

Конкурс «Лидеры России» — это флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе главы государства.