Мишустин попросил чиновников следить за словами

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал чиновников следить за словами в адрес компаний и избегать двусмысленности, чтобы не нанести вред экономике. Его слова приведены в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

«Каждое наше слово тщательно анализируется бизнесом и финансистами. Двусмысленность в словах о российских публичных компаниях может быть негативно интерпретирована», — сказал глава правительства, указав, что это может повлиять на котировки и инвестиционные решения, что в целом рискует негативно отразиться на состоянии экономики.

Чье именно высказывание побудило Мишустина выступить с таким заявлением, не уточняется.

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По информации «Интерфакса», речь может идти о словах вице-премьера Юрия Трутнева, который говорил о загрузке Северного морского пути. «Комментируя предположения о транспортировке грузов по СМП, высокопоставленный чиновник неожиданно начал давать оценки деталям контрактов между различными крупными компаниями», — сказал источник агентства в правительстве.

Еще одна возможная причина — недавние заявления заместителя министра энергетики Павла Сорокина, которые привели к снижению котировок акций «Газпрома». В частности, он говорил о том, что Минэнерго будет обсуждать с Минфином несколько возможностей для финансирования социальной газификации, включая налоговые льготы «Газпрому» и снижение его дивидендов. В ответ зампред правления Фамил Садыгов объявлял, что компания не рассматривает вариант снижения дивидендов.