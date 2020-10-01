Мишустин продлил программу кешбэка российским туристам

Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил программу туристического кешбэка до 10 января 2021 года. Об этом в четверг, 1 октября, сообщается на сайте кабинета министров.

Согласно новым условиям, минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице сокращена с четырех до двух ночей. При этом минимальная стоимость путевки больше не ограничивается (ранее она составляла 25 тысяч рублей). Также отмечается, что для российских туристов максимальный возврат средств будет составлять 20 процентов от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей (ранее было 15 тысяч рублей).

«Обязательное условие программы — оплата картой "Мир" — осталось прежним. Кешбэк на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки», — говорится в сообщении.

22 июля Михаил Мишустин объявил, что правительство вернет россиянам часть денег, потраченных на отпуск внутри страны. Согласно условиям программы, туристы смогут получить от пяти до 15 тысяч рублей за поездки в регионы страны протяженностью более пяти дней и стоимостью свыше 25 тысяч рублей.

29 июля в ведомстве назвали главное условие возврата денег за туры по России. Согласно сообщения, вернуть часть потраченных средств можно только при покупке путевки через интернет и оплате картой «Мир»