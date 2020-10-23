Лидер «Справедливой России» заразился коронавирусом

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заразился коронавирусом. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщила пресс-служба партии, передает ТАСС.

«Мне стало известно, что тест, который я сдал на коронавирус, дал положительный результат. В связи с этим вынужден соблюдать режим самоизоляции», — заявил политик.

Миронов чувствует себя хорошо и планирует продолжать работать по видеосвязи, отметили в партии.

В среду, 21 октября, сообщалось, что заместитель Миронова по фракции в Госдуме Валерий Гартунг, который ранее принимал участие в испытании российской вакцины против коронавируса «Спутник V», заболел COVID-19. Он также чувствует себя хорошо, однако тест показал положительный результат. Гартунг предположил, что во время испытания вакцины ему досталось плацебо, а не настоящий препарат.