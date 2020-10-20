Победителя «Лидеров России» повысили

Победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» Вероника Прищепа назначена заместителем начальника Управления кадров Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщается в пресс-релизе проекта «Россия — страна возможностей», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

После победы в первом сезоне конкурса она была приглашена в ФНС России на должность заместителя начальника отдела стандартизации и контроля качества. Через некоторое время ее перевели в отдел профессионального развития управления кадров.

В новой должности она будет курировать вопросы оценки и развития персонала, работы по управлению талантами.

«Будем внедрять принципы работы с талантами, основанные на лучших мировых практиках, которые лежат в основе, как конкурса "Лидеры России", так и в самых современных компаниях. Верю, что в таком ведомстве, как Федеральная налоговая служба, работает множество талантливых людей», — сказал Прищепа.

В начале октября победитель конкурса «Лидеры России» Станислав Уржумцев был назначен директором департамента гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды России. В сентябре победительница конкурса управленцев Олеся Старжинская стала советником главы Минздрава Михаила Мурашко.

За три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 210 участников.

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