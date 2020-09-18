Победитель конкурса «Лидеры России 2020» назначена советником главы Минздрава

Победитель конкурса «Лидеры России 2020» Олеся Старжинская получила приглашение главы Минздрава Михаила Мурашко стать его советником. Об этом сообщается на сайте президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Для меня конкурс "Лидеры России 2020" стал настоящим вызовом и площадкой для получения новых знаний, новых знакомств и новых целей. Назначение советником Министра здравоохранения России стало финалом моего участия в конкурсе и стартом нового этапа профессиональной карьеры», — рассказала Старжинская.

В сезоне 2019-2020 в дополнение к основному конкурсу «Лидеры России» были введены отдельные номинации: «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии». Помимо общего конкурса Олеся Старжинская также стала победителем в специализации «Здравоохранение».

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект АНО «Россия — страна возможностей», проводится по поручению президента России Владимира Путина. Он призван создать социальные лифты для активных граждан страны.