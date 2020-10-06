Победитель «Лидеров России» получил назначение в Минприроды

Победитель конкурса «Лидеры России» Станислав Уржумцев назначен директором департамента гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды России. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Перед департаментом стоят амбициозные задачи по всем основным направлениям работы. Это и реализация федерального проекта "Чистый воздух", подразумевающего эксперимент по квотированию и значительному снижению уровня выбросов загрязняющих веществ в наиболее загрязненных городах нашей страны», — сказал он.

Также речь идет о создании национальной системы учета выбросов и поглощения парниковых газов, модернизации российских полярных станций, разработке программ научного изучения обоих полярных регионов Земли, перечислил Уржумцев.

По его словам, на конкурсе он познакомился со многими интересными людьми, которые «по-настоящему любящих нашу страну».

32-летний специалист в рамках образовательного гранта, полученного за победу в первом сезоне конкурса управленцев, окончил МШУ «Сколково» по специализации Master in Public Strategy.

За три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 210 участников. Так, победитель конкурса «Лидеры России 2020» Олеся Старжинская получила приглашение главы Минздрава Михаила Мурашко стать его советником. 6 марта финалист Михаил Гузенко назначен заместителем генерального директора Российского энергетического агентства Минэнерго России.