Объявлены победители конкурса «Лидеры России. Политика»

В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лидеры России. Политика» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Из почти 34 тысяч заявок, полученных на старте проекта, были отобраны 49 лучших участников. Полный список победителей опубликован на сайте проекта.

Победители конкурса получат персонального наставника из числа ведущих общественно-политических деятелей страны и право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления (ВШГУ).

В церемонии закрытия и награждения победителей конкурса приняли участие первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Перед объявлением итогов Кириенко обратился к участникам финала и призвал их не терять связи друг с другом. Он также напомнил, что возможность работать с наставниками есть не только у победителей. «У нас по отношению к 49 победителям обязательства, что каждый из них получает наставника, но ничто не мешает наставнику выбрать себе в команду тех, кто не стал победителем, но был финалистом. Поэтому, если у вас возник контакт с наставником, если он видит в человеке потенциал или вы сами хотите попроситься к кому-то из наставников, это ваше полное право», — отметил он.

Комиссаров отметил, что участие в финале — это уже достойный результат: «Те, кому сегодня фортуна не улыбнется, не сочтите это за поражение. Потому что вы все равно вошли в сотню лучших. А знания и навыки, приобретенные на финале, помогут в вашем дальнейшем профессиональном развитии и, надеюсь, станут хорошим плацдармом для новых достижений. Примечательно, что больше половины наших победителей (57 процентов) — моложе 40 лет. То есть в конкурс, а потом, возможно, и в публичную политику идут молодые люди, с новыми взглядами и свежими идеями».

Он подчеркнул, что организаторы постарались создать для участников условия, близкие к реальным. «В Конкурсе "Лидеры России. Политика" мы впервые запустили платформу для голосования, где вы могли собирать голоса в свою поддержку. Таким образом, не только эксперты отбирали лучших, в этом участвовали и сами россияне. Ведь в политике самое важное — это работа для людей и ради людей», — напомнил Комиссаров.

Только важное и интересное — у нас в Facebook

«Конкурсные задания были также принципиально новыми. И мы благодарны команде экспертов, которые помогали нам и на этапе подготовки, и на этапе оценки», —добавил он.

Конкурс «Лидеры России. Политика» стартовал 25 февраля 2020 года. По итогам регистрации было получено почти 34 тысячи заявок, к дистанционному этапу отбора были приглашены 9,1 тысячи конкурсантов, а по его итогам приглашение в полуфинал получили 544 человека, из которых затем были отобраны 100 финалистов.

Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия — страна возможностей».