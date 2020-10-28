Участница конкурса «Лидеры России. Политика» рассказала о тесте на человечность

Участница «Лидеров России. Политика» Алена Аршинова в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» рассказала об испытании на «человечность», которое провели организаторы конкурса.

«Все было очень быстро и очень спонтанно. Продумывать стратегию абсолютно было некогда и не нужно. Мы все на месте сориентировались, приняли несколько решений. Как оказалось, правильных», — начала рассказ она.

Участники выехали в неизвестном направлении без телефонов, однако знали, что их ждет командная работа. В какой-то момент автобус остановился на заправке, в него вошла девушка и представилась волонтером. Она рассказала, что ей нужно срочно решить жизненно важный вопрос.

«Мы, естественно, все вышли из автобуса, понять, что там произошло. Увидели сломанную "Газель", скучающего водителя, который сказал, что сломалась машина, а девушку нужно доставить вместе с грузом. Мы тут же взяли все коробки, погрузили их в автобус. Я попросила предоставить документы на эти коробки, оказалось, что это ценный груз, общей стоимостью больше 300 тысяч рублей, который предназначается для больницы», — продолжила Аршинова.

По словам участницы, команда решила получить штрафной бал, но при этом помочь волонтеру. По приезде в больницу организовалась группа, которая пойдет относить груз — среди участников в автобусе была местная жительница, она знала медицинское учреждения, и ребята, у которых есть антитела к коронавирусу.

«В общем-то, у нас все достаточно организованно было. То есть нам некогда было сомневаться, и никто не выступал против. Хотя, с другой стороны, мы все волонтеры. Так или иначе участвовали в акции "Мы вместе". Мы знаем, что очень важно в больницу доставить материалы вовремя», — резюмировала она.

В понедельник, 26 октября, в Москве прошла церемония открытия финала конкурса «Лидеры России. Политика». На церемонию были приглашены 100 конкурсантов, которые показали наилучшие результаты в прошлых этапах проекта. В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, первый заместитель председателя Госдумы, наставник конкурса Александр Жуков и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.