В Москве стартовал финал конкурса «Лидеры России. Политика»

В понедельник, 26 октября, в Москве прошла церемония открытия финала конкурса «Лидеры России. Политика». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На церемонию были приглашены 100 конкурсантов, которые показали наилучшие результаты в прошлых этапах проекта. В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, первый заместитель председателя Госдумы, наставник конкурса Александр Жуков и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

В качестве гостей церемонию открытия финала посетили наставники конкурса: заместители председателя Госдумы Алексей Гордеев, Петр Толстой и Ирина Яровая, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. После церемонии гости примут участие в оценке конкурсантов и пообщаются с некоторыми из них, чтобы определиться с подопечными для дальнейшей работы в рамках программы наставничества, говорится в сообщении.

Всего на конкурс «Лидеры России. Политика» было подано почти 34 тысячи заявок, по итогам дистанционного этапа 544 участника были приглашены в очные полуфиналы, а финалистами стали 100 человек.

«Для победителей конкурса "Лидеры России. Политика" будет организована специальная образовательная программа, которая будет проводиться Высшей школы государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж". Программа будет состоять из нескольких модулей и пройдет с декабря 2020 года по июнь следующего года. Это будет комплексное обучение, которое, мы надеемся, позволит нашим победителям более успешно продвигаться в дальнейшем и строить свою политическую или другую карьеру», — отметил Алексей Комиссаров.

Ранее сообщалось, что победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» Вероника Прищепа назначена заместителем начальника Управления кадров Федеральной налоговой службы (ФНС). После победы в первом сезоне конкурса она была приглашена в ФНС России на должность заместителя начальника отдела стандартизации и контроля качества. Через некоторое время ее перевели в отдел профессионального развития управления кадров.