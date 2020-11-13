«Лидеров России» научат работать с сообществами на примере спектакля «Турандот»

Победителей и финалистов конкурса управленцев «Лидеры России» научат работать с сообществами и формировать команды на примере спектакля «Турандот» в «Театре компетенций». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Занятия проводятся в рамках третьего модуля образовательной программы «Развитие аутентичного лидерства через театр компетенций». Она реализуется Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с Клубом «Эльбрус». Третий модуль программы называется «Общее дело». Завершится день в «Театре компетенций» спектаклем «Турандот» Джакомо Пуччини. Спектакль наглядно показывает, как нужно побеждать, главным образом, через умение управлять социальными объединениями и сообществами.

По словам начальника Управления президента России по общественным проектам Сергея Новикова, уроки в театре помогут будущим управленцам эффективно взаимодействовать с обществом.

«Сейчас мировой тренд подготовки управленцев направлен на развитие эмоционального интеллекта, поэтому и приняли решение включить в лидерские модули образовательную программу "Театр компетенций". Мы хотим показать, как внутри устроен театр, что он может дать в управленческой практике. В театр можно прийти, чтобы научиться подключаться к зрителю и ориентироваться на особенности его восприятия. Для управленцев это очень важно — уметь "подключиться" к человеку, ради которого он работает, объяснить суть своих инициатив и решений. Мастера театра помогают этому научиться», — сказал он.

Участники программы узнают об уникальных техниках и методиках, которые позволят развивать и поддерживать свои социальные проекты.

«В программе будут рассматриваться четыре функциональных и ролевых театральных позиции — сценарист, режиссер, актер, продюсер. У каждой — свои инструменты работы по системе Станиславского, и каждый отражает суть этой системы – жить в предлагаемых обстоятельствах», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Программа «Театр компетенций» — это три очных модуля, каждый из которых проходит в одном из московских театров-партнеров. Площадкой проведения первого и третьего модулей выступил театр «Геликон-опера», в них принимают участие победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России». Второй модуль принимал Театр МДМ (Московский дворец молодежи) и его слушателями стали участники 10 конкурсов и проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». По итогам программы участники получат сертификат и методологию, которая поможет им развивать и поддерживать свои социальные проекты.