В России стартовал профессиональный конкурс «Учитель будущего. Студенты» — новый проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом во вторник, 24 ноября, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Начата регистрация на мероприятие — до 25 января 2021 года можно отправить заявки. Конкурс запланировали провести в три этапа: заочный отборочный этап, очные межрегиональные полуфиналы и финал.

Главная цель заключается в поиске, развитии и поддержке перспективных студентов, которые получают высшее образование по педагогическим и иным программам. Участие в проекте разрешено людям не только профильных профессий, но и всем, кто желает преподавать в будущем.

По мнению члена наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, учитель должен иметь призвание к профессии. «От него зависит не только передача знаний. Такие вещи, как воспитание, формирование личности, порядочность, любовь к своей стране, патриотизм, профессионализм — это может передать только настоящий Учитель», — пояснил он.

«Благодаря конкурсу "Учитель будущего. Студенты" молодые, талантливые, амбициозные учащиеся могут доказать, что они лучшие в своей компетенции и заслуживают высоких оценок экспертов», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что данный проект позволит молодым людям «совершить рывок в своем профессиональном и личностном развитии».

Уточняется, что «Учитель будущего. Студенты» проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Его организовали при поддержке Минпросвещения России.