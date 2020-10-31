Представлены проекты образовательной программы «Женщина-лидер»

Участницы новой образовательной программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» презентовали свои социальные проекты заместителю gредседателя Совета Федерации РФ Галине Кареловой.

Онлайн-встреча, на которой речь шла о проектах форума и поддержке женского лидерства, прошла в рамках мероприятий по подготовке к третьему Евразийскому женскому форуму. Его проведение запланировано в Санкт-Петербурге в 2021 году.

Программа «Женщина-лидер» реализуется при поддержке Совета Евразийского женского форума и Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации. О старте программы объявила в начале сентября председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ, наставник конкурса «Лидеры России» Валентина Матвиенко в ходе прямого включения на суперфинале конкурса. Программа направлена на формирование и развитие сообщества успешных женщин, а также их вовлечение в решение актуальных проблем и поиск эффективных ответов на вызовы современности.

«Традиционно в преддверии форума запланирована насыщенная программа мероприятий. Так, будет запущен марафон женских инициатив в развитии территорий, пройдут гостиные Евразийского женского форума. Во всех федеральных округах пройдет стартап-тур «Сколково», будут отобраны лучшие инновационные технологические проекты женщин», — рассказала на онлайн-встрече о планируемых мероприятиях в рамках Евразийского женского форума заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

Она уточнила, что сама программа «Женщина-лидер» является первым проектом в рамках подготовки к третьему Евразийскому женскому форуму. Первыми слушателями программы стали 140 активных участников проектов Совета Евразийского женского форума, победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России». Среди них примерно поровну представителей бизнеса и госсектора с некоммерческими организациями. Руководящие должности занимают почти все — более 90 процентов, треть имеет стаж руководства от 5-10 лет.

В рамках встречи с участницами программы Карелова рассказала о проектной деятельности Совета Евразийского женского форума, в том числе по поддержке женского лидерства. Она отметила, что успешно действуют проекты, направленные на более активное включение женщин в цифровую экономику, промышленность, продвижение социальных инноваций, международную кооперацию и развитие территорий. «Эти социально значимые инициативы решают конкретную проблему, содержат новые современные решения с использованием инновационных, в том числе цифровых технологий, а также учитывают опыт международных организаций. Более широко они будут презентованы международному сообществу на предстоящем Форуме», — подчеркнула Галина Карелова.

Среди представленных женщинами-лидерами на онлайн-встрече вице-спикеру инициатив были социальные проекты, призванные решить проблемы в детском образовании, профессиональном обучении предпринимательниц, поддержать работающих матерей и развивать региональный туризм.

«Мы хотим не только, как сейчас говорят, «прокачать» и дать новые навыки и компетенции активным женщинам. Результатом нашей программы должны стать конкретные социальные проекты, которые будут реализованы нашими слушателями. Мы хотим при поддержке авторитетного Совета Евразийского женского форума дать уникальный опыт и предложить яркие практические решения, которые можно будет тиражировать далее в регионах страны», – прокомментировала цели программы Екатерина Егошина, руководитель департамента образовательных проектов Мастерской управления «Сенеж».

По словам Дианы Тевосовой, генерального директора Детского Продюсерского центра «Имена Продакшн», важными на встрече с вице-спикером были такие вопросы «Как эффективно выстроить свою работу и помогать обществу? Как стать социально активной и чем сегодня государство может помочь и помогает лидерам? В каких сферах женщины должны усилить свое учучастие?». Тевосова является продюсером фильма «257 причин, чтобы жить», который получил первый приз в номинации Best Performance на Каннском кинофестивале Canneseries в октябре 2020 года. Также она является организатором и идейным вдохновителем ежегодного благотворительного московского фестиваля «Я Верю», в котором приняло участие более 20 000 ребят.

«Фестиваль «Я верю» – это возможность для талантливых детей добиться успеха в той области, где они действительно талантливы. Главными целями этого проекта являются развитие фестиваля до общероссийского, социализировать и обучить российских детей путем творчества, независимо от их социального статуса, поддерживать талантливых детей в культурной сфере, вдохновить и научить патриотизму, мотивировать детей на добрые дела, научиться верить в мечту и осуществлять ее в жизни, научить верить в лучшее будущее России. Мы верим и приложим усилия, что в 2020-2021 году "Я верю", станет телевизионным проектом и будет показан на одном из федеральных каналов. Галина Николаевна поддержала эту инициативу, я верю, что общими усилиями мы обязательно его реализуем», — сказала Тевосова.

Анна Хрусталева, директор юридического департамента международного консалтинга ACSOUR, сопредседатель Комитета по безопасности бизнеса AmCham, отметила три важных для себя момента по итогам встречи, в ходе которой было знакомство с проектной деятельностью Совета Евразийского женского форума: «Первое, успех проекта на национальном и международном уровнях — это команда. Команда вместе движется к единому видению, когда сила в каждом ее участнике, а сила тока каждого отдельного участника — в команде. Второе, проект "Женщина-лидер" — это проект про возможности для успешных женщин. Про веру в нас, про поддержку наших инициатив и про результаты нашей социальной работы. И третье, сегодня особенно актуальны вопросы цифровизации, сельского хозяйства и экологии». Анна Хрусталева является автором социальной инициативы – нового проекта «Правовая грамотность женщин». По ее мнению, «именно знание законов своей страны и правовых принципов может позволить действовать женщинам успешно для созидательного развития сфер образования, экологии, здравоохранения, экономики, цифровизации и политики».

Проект команды «Адвокаты образования» представляла на встрече одна из его инициаторов Мария Гладышева, финалистка конкурса «Лидеры России» руководитель проекта в Центре подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС, преподаватель МГИМО. «Мы работаем над бесплатным курсом, который планируем распространить, в первую очередь, среди наших преподавателей 1-11 классов, а потом, возможно, выйти на международные школы и учреждения. Во время вебинара Галина Николаевна Карелова как раз упомянула нашу идею как одну из социально-полезных и актуальных. Очень понравилось, что спикер в курсе многих проектных инициатив девушек-участниц программы. Это значит, что мы на правильном пути, а наши инициативы будут замечены и реализованы», — сказала Гладышева.

Программа «Женщина-Лидер» проходит в смешанном офлайн и онлайн формате. Она стартовала в сентябре и завершится очным модулем в декабре 2020 года.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

В рамках деятельности АНО «Россия — страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр — Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.