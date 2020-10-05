Президент России Владимир Путин пообещал не отменять конкурсы «Учитель года» и «Учитель будущего» из-за борьбы с коронавирусом. Об этом в понедельник, 5 октября, он сказал во время онлайн-встречи с преподавателями и студентами педагогических вузов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На конференции российского лидера спросили, каковы перспективы у молодых педагогов и не отменят ли конкурсы «Учитель года» и «Учитель будущего». На это Путин ответил, что мероприятия состоятся. «Мы вынуждены просто перенести эти мероприятия на более поздний срок», — пояснил он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание организационного комитета профессионального конкурса «Учитель будущего». На нем было принято решение о переносе заключительного этапа конкурса с октября нынешнего года на начало 2021 года. Причиной стало распространение коронавируса. Финал состоится в Санкт-Петербурге.

В этот раз на участие в «Учителе будущего» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — было отправлено больше 39 тысяч заявок от россиян их всех регионов страны. После проведения дистанционной проверки стали известны 423 команды, в состав которых вошли 1269 учителей. По итогам восьми полуфиналов выявлено 306 финалистов конкурса, то есть 102 команды, из 44 регионов страны.