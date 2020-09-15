В России захотели равенства зарплат руководства и преподавателей вузов

Минобрнауки решило пересмотреть систему поощрения сотрудников российских вузов. В министерстве хотят постараться избежать значительного превышения зарплат руководства учебных заведений в сравнении с зарплатами преподавателей. Об этом заявил заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко, передает ТАСС.

«Мы сейчас достаточно активно переходим к пересмотру систем поощрения руководителей вузов с тем, чтобы премии и всевозможные доплаты пришли в [равное] соотношение с основным контингентом работающих старших преподавателей и доцентов», — пояснил Кучеренко.

Кроме того, он обратился к сенаторам с предложением начать работу над профессиональными стандартами для руководителей вузов.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации планирует обратиться в правительство с просьбой проработать вопрос приведения к единому знаменателю зарплаты российских учителей школ, для чего потребуется создать единую для всей страны систему вознаграждения их труда. Предполагалось, что реализация этого предложения займет около года.