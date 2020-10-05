Воробьев вручил награды лучшим учителям Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды победителю и лауреатам конкурса «Учитель года». Об этом сообщается на сайте областного правительства в понедельник, 5 октября.

«Я бы хотел поблагодарить всех, кто преподает, учит, заботится и наставляет наших детей. Учитель — это особенное призвание, он имеет важное значение в жизни каждого человека», — сказал Воробьев.

По его словам, в регионе работает около 50 тысяч педагогов. Он подчеркнул высокий уровень образовательных стандартов в области.

Конкурс «Учитель года Подмосковья» проводится в регионе ежегодно с 1990 года. Он включает школьный, муниципальный и региональный этапы. В этом году победу одержал учитель математики из Областной гимназии имени Е.М. Примакова в Одинцовском городском округе Александр Ядрин. Он получит денежную премию 500 тысяч рублей. Четверым лауреатам выплатят по 100 тысяч рублей.