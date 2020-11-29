Сбербанк переработает старые пластиковые карты в окна. Зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал в интервью РИА Новости, что Сбербанк разработал проекты по «умному» использованию мусора.

По его словам, сейчас стартует проект по переработке использованных или невостребованными банковских карт в оконный профиль для отделений Сбербанка.

Зампред рассказал, что всего в сфере экологии у компании более 150 проектов. Например, сотрудники в отделениях банка заметили, что в большом количестве выбрасывают пластиковые стаканчики у кулеров. «Наши сотрудники предложили делать из них шариковые ручки, и мы запустили такой проект: из пяти стаканчиков получается одна ручка», — пояснил Ведяхин.

По его словам, сейчас наблюдается сильный запрос на решение ESG-вопросов (ESG — ecological, social and corporate governance) со стороны клиентов, сотрудников, акционеров и инвесторов. Такой подход к управлению стремится включить факторы окружающей среды, социальные факторы и факторы управления в процесс принятия решений для лучшего управления рисками и устойчивого развития компании.

Ранее сообщалось, что Сбер проведет международную онлайн-конференцию Artificial Intelligence Journey (AI Journey). Презентация Сбера пройдет во второй день конференции, 4 декабря. AI Journey — крупнейшее мероприятие, посвященная развитию и применению ИИ в России и за рубежом. Мероприятие проводится Сбербанком совместно с ведущими российскими и зарубежными компаниями.