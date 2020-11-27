Сбер покажет новейшие разработки в области искусственного интеллекта

Сбер проведет международную онлайн-конференцию Artificial Intelligence Journey (AI Journey). Мероприятие посвящено новейшим разработкам в области искусственного интеллекта, говорится в пресс-релизе на сайте.

Компания на AI Journey расскажет об ИИ-сервисах, которые уже применяется в медицине, финансовом секторе и других сферах. На ней также выступят директор лаборатории нейроморфных вычислений Intel Майк Дэвис, заслуженный научный сотрудник отдела исследований искусственного интеллекта IBM Майкл Хинд и представители других крупных компаний. Всего ожидается выступление около 200 специалистов.

«В этом году вся конференция переведена в онлайн. Но это не помешает нам показать самые последние ИИ-разработки Сбера. Скорее наоборот — это возможность расширить аудиторию конференции на весь мир. Не буду раскрывать карты, но отмечу, что мы представим инновационные решения для широкого спектра жизненных задач, которые не только отвечают требованиям национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года, но и позволят России в ближайшем будущем встать в один ряд с мировыми лидерами в этой сфере», — заявил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Презентация Сбера пройдет во второй день конференции, 4 декабря. AI Journey — крупнейшее мероприятие, посвященная развитию и применению ИИ в России и за рубежом. Мероприятие проводится Сбербанком совместно с ведущими российскими и зарубежными компаниями.