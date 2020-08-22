В корпоративном университете Сбербанка провели сессию по ИИ

В Корпоративном университете Сбербанка началась стратегическая сессия по искусственному интеллекту (ИИ). Ведущие российские технологические компании совместно с правительством России обменялись практиками применения ИИ в работе. Об этом говорится в пресс-релизе Сбербанка, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В фокусе обсуждения были в частности компьютерное зрение, рекомендательные системы, обработка естественного языка, этика искусственного интеллекта и другие темы. Подчеркивается, что ключевые наработки компаний в области ИИ будут полезны при реализации июльских поручений президента России.

«Мероприятия по искусственному интеллекту войдут в национальные и федеральные проекты, ведомственные программы цифровой трансформации. Каждому ведомству предстоит разработать "дорожные карты" по внедрению ИИ в деятельность своих ведомств и отраслей», — рассказал заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

В свою очередь президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил, что трансформация их компании началась еще в 2018 году, и теперь они готовы поделиться накопленными знаниями с другими участниками рынка для глобальных цифровых перемен.

«Уверен, что диалог в рамках сегодняшней стратегической сессии, был полезен всем ее участникам и, безусловно, окажет влияние на дальнейшее технологическое развитие как ключевой фактор роста экономики», — заметил он.

На сессии также представили разработки Сбербанка и других компаний в сфере постановки компьютером медицинского диагноза, решения для фрод-аналитики, разработки в области компьютерного зрения и мультимодальной биометрической идентификации, облачные решения и другие инновации.