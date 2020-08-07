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«Больные» банки предложили «лечить» по-новому

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Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин предложил новый способ санации — «лечения» «больных» банков, пишет РБК. По его словам, после окончательного финансового «оздоровления» кредитные организации, которые не удается продать на открытом рынке, можно передавать в собственность правительства.

«Регулятору надо избавляться от всех банков, а также от страховых компаний и НПФ [негосударственных пенсионных фондов]. Если есть возможность продать их частным структурам, нужно это сделать, если нет — сделать такую же схему, как со Сбербанком [в начале 2020 года был выкуплен у ЦБ правительством]», — отметил Саватюгин.

Цена сделки при этом не важна, поскольку конечный владелец актива по ее итогам не меняется — по действующему закону, имущество ЦБ принадлежит государству. При этом Саватюгин подчеркнул, что выражает собственное мнение, а не позицию Счетной палаты.

На данный момент в собственности ЦБ находятся несколько банков, принятых на санацию начиная с 2017 года по новым правилам. Согласно им, финансовым «оздоровлением» кредитной организации, находящейся на грани банкротства, занимается не сторонний инвестор (чаще всего другой банк), а сам регулятор — через принадлежащий ему Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Он снижает величину прежнего уставного капитала до одного рубля, а затем выкупает дополнительную эмиссию акцию банка, становясь его собственником.

Крупнейшие активы на балансе ФКБС: банк «ФК Открытие» (объединенный после санации с Бинбанком) и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). Санированный через фонд Промсвязьбанк позднее стал опорным банком оборонно-промышленного комплекса и был передан в собственность правительства.

Изначально планировалось, что все санированные через ФКБС банки будут проданы на открытом рынке после улучшения финансового состояния. Однако на практике ЦБ столкнулся с отсутствием спроса. Весной 2020 года сообщалось о наличии четырех претендентов на покупку АТБ, их имена регулятор не раскрывал. Продавать «ФК Открытие» было решено по частям. При этом сделку с первыми 20 процентами кредитной организации перенесли на более поздний срок.

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