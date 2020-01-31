Россия попытается продать никому не нужный банк

Центробанк России во второй раз попытается продать Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) после проведенной санации, говорится в сообщении на сайте регулятора.

На первом аукционе, который состоялся в марте прошлого года, банк оказался никому не нужен. Даже когда стоимость дошла до минимальных шести миллиардов рублей, ни одного претендента на его покупку так и не появилось.

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Прием заявок на участие в аукционе состоится с 1 по 15 апреля 2020 года. После этого ЦБ примет решение о способах продажи акций АТБ и объявит об этом дополнительно. Речь может идти как о торгах, так и о прямой продаже какому-то конкретному покупателю.

Год назад интерес к покупке обозначили МКБ, Совкомбанк и ряд инвесторов из Китая. Как предполагали в регуляторе после провала торгов, следующее предложение завершится успехом, так как перед этим инвесторы получат информацию о деятельности банка за 2019 год.

АТБ решили продать в декабре 2018 года, через семь месяцев после начала процедуры санации. За это время в капитал банка добавили девять миллиардов рублей. За счет продажи ЦБ собирается вернуть хотя бы часть потраченных на кредитную организацию средств. Банк также должен был стать первым из санированных, который удастся передать частному инвестору.

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