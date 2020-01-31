ЦБ отобрал лицензию у московского банка

Центробанк России отобрал лицензию у московского АПАБанка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. В банке назначена временная администрация.

В сообщении ЦБ указано, что руководство кредитной организации скрывало реальное финансовое положение, в частности, там повышали стоимость имущества в целях улучшения показателей. Кроме того, выяснилось, что более 70 процентов кредитного портфеля АПАБанка представлено проблемными ссудами. В ЦБ добавили, что в течение года банку направляли требования об адекватной оценке принимаемых рисков.

Организация создана в 1993 году. АПАБанк занимал 369-е место в банковской системе России по величине активов, участником системы страхования вкладов он не является.

Ранее в январе ЦБ лишил лицензии банк бывшей жены основателя «Лаборатории Касперского» Натальи Касперской — Нэклис-банк. Сообщалось, что он полностью утратил собственный капитал после досоздания резервов в соответствии с предписанием регулятора. Также проверяющие выявили в его операциях признаки вывода активов.

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