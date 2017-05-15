ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

Центробанк России отозвал лицензии на осуществление операций у банка «Информпрогресс» и КБ «Интеркоопбанк». Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает пресс-служба регулятора.

«Бизнес-модель КБ «Информпрогресс» (ООО) была в значительной степени ориентирована на обслуживание интересов его собственников. При этом банк размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной сфере, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски», — говорится в сообщении регулятора. Из-за этого размер собственных средств кредитной организации снизился до уровня ниже зарегистрированного уставного капитала.

АО «Интеркоопбанк», как отмечает прес-служба, долгое время находилось в поле зрения ЦБ в связи с проведением банком транзитных и сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами. Эта деятельность продолжалась, несмотря на меры, принятые регулятором для ее прекращения. Это свидетельствовало об отсутствии у руководства и собственников организации намерений нормализовать его деятельность.

Оба банка расположены в Москве и являются участниками системы страхования вкладов.