Татарстан создаст фонд для поддержки вкладчиков несостоятельных банков

Татарстан планирует создать специальный фонд по поддержке вкладчиков потерпевших крах банков. Об этом заявил глава республики Рустам Минниханов на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС. Речь идет о тех вкладчиках, которые не смогут вернуть свои средства за счет распродажи активов.

Он добавил, что параллельно республика решает проблему обманутых дольщиков. «Там тоже две крупные компании, их руководители задержаны», — сказал Минниханов.

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ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка, второго по величине банка Татарстана, 3 марта. Дыра в его капитале к 1 февраля составила 96,7 миллиарда рублей. Также сообщалось о задержании ряда руководителей кредитной организации, которые подозреваются в мошенничестве и хищении средств. 11 апреля Татфондбанк был признан банкротом.

Татфондбанк был основан в 1994 году в Казани и входил в топ-50 российских кредитных организаций по величине активов. На 1 декабря 2016 года они составляли 214,2 миллиарда рублей, а собственный капитал — 27,2 миллиарда рублей.

Права на осуществление банковской деятельности лишились также несколько более мелких банков Татарстана — Интехбанк, Татагропромбанк и Анкор-банк.