Выплаты вкладчикам Росэнергобанка составят 34 миллиарда рублей

Агентство по страхованию вкладов выплатит вкладчикам Росэнергобанка около 34,3 миллиарда рублей, сообщает Rambler News Service.

По данным агентства, за выплатами страхового возмещения могут обратиться порядка 44 тысяч вкладчиков, в том числе около 670 вкладчиков, имеющих счета для предпринимательской деятельности на сумму 103,5 миллиона рублей.

Материалы по теме Железная Эльвира Как и за что критиковали главу Банка России

АСВ выбрало Сбербанк, ВТБ 24, банк «ФК Открытие» и РГС Банк в качестве банков-агентов для выплат вкладчикам.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Росэнергобанка 10 апреля. По данным регулятора, банк оказался неспособен исполнять свои обязательства перед кредиторами.

По данным о величине активов на 1 марта, Росэнергобанк занимал 92-е место в российской банковской системе. Они составляли 58,7 миллиарда рублей. Кредитная организация входила в систему страхования вкладов.