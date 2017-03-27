Росэнергобанк опроверг информацию об отключении от платежной системы ЦБ

Московский Росэнергобанк опроверг отключение от системы банковских срочных электронных платежей (БЭСП) ЦБ. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает Rambler News Service со ссылкой на сообщение кредитной организации.

«Это информация недостоверная. Мы работаем в штатном режиме», — сказал сотрудник банка. Ограничений по операциям клиентов нет, добавил он.

Материалы по теме Железная Эльвира Как и за что критиковали главу Банка России

Ранее 27 марта РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что Центробанк отключил московский Росэнергобанк от системы БЭСП.

22 марта ЦБ поддержал инициативу председателя комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова о подготовке программного продукта, который позволит регулятору вести онлайн-надзор за финансовыми организациями.

Завершение процесса оздоровления отечественного банковского сектора займет еще около трех-пяти лет, считает зампред Банка России Дмитрий Тулин.