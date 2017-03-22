ЦБ решил следить за банками по интернету

Банк России поддержал инициативу председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова о подготовке программного продукта, который позволит регулятору вести онлайн-надзор за финансовыми организациями, сообщает Rambler News Service. В ЦБ заявляют, что перейти на такое взаимодействие с банками посредством личных кабинетов планируется уже к началу 2018 года.

«Переход на электронное онлайн-взаимодействие с банками позволит повысить оперативность получения информации как ЦБ, так и банками», — считают в ЦБ.

Ряд банков уже участвует в пилотном проекте по использованию личных кабинетов для взаимодействия с регулятором. Для всех категорий некредитных финансовых организаций такая система система надзора уже создана.

Материалы по теме Вывод сделан Самые необычные способы отмывания и перемещения капиталов

«Мы ожидаем, что постепенно контрагенты ЦБ перейдут на электронный обмен данными по большинству вопросов, как это произошло ранее при появлении технологий мобильных и интернет-банков при взаимодействии коммерческих банков и их клиентов. Завершение проекта по созданию и внедрению личных кабинетов контрагентов ожидается к началу 2018 года», — указали в ЦБ.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила в начале февраля, что данные о состоянии банков должны быть доступны регулятору в режиме реального времени.