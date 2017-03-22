ЦБ решил следить за банками по интернету

Банк России поддержал инициативу председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова о подготовке программного продукта, который позволит регулятору вести онлайн-надзор за финансовыми организациями, сообщает Rambler News Service. В ЦБ заявляют, что перейти на такое взаимодействие с банками посредством личных кабинетов планируется уже к началу 2018 года.
«Переход на электронное онлайн-взаимодействие с банками позволит повысить оперативность получения информации как ЦБ, так и банками», — считают в ЦБ.
Ряд банков уже участвует в пилотном проекте по использованию личных кабинетов для взаимодействия с регулятором. Для всех категорий некредитных финансовых организаций такая система система надзора уже создана.
«Мы ожидаем, что постепенно контрагенты ЦБ перейдут на электронный обмен данными по большинству вопросов, как это произошло ранее при появлении технологий мобильных и интернет-банков при взаимодействии коммерческих банков и их клиентов. Завершение проекта по созданию и внедрению личных кабинетов контрагентов ожидается к началу 2018 года», — указали в ЦБ.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила в начале февраля, что данные о состоянии банков должны быть доступны регулятору в режиме реального времени.