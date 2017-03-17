Банкам разрешили брать комиссию за снятие наличных с карт Visa

Платежная система Visa разрешила российским банкам-владельцам банкоматов (эквайерам) взимать комиссию с клиентов за снятие наличных. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщают «Ведомости» со ссылкой на четырех банкиров.

Размер межбанковской комиссии (кредитная организация платит комиссию системе — прим. «Ленты.ру») устанавливают сами платежные системы: у MasterСard — 0,5 процента от суммы транзакции, у Visa — 0,45 процента плюс три рубля, у российского «Мира» — 0,45 процента. Чаще всего банки делают снятие наличных в своих банкоматах бесплатным для клиентов и выплачивают комиссию из собственных средств.

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Предполагается, что новая практика позволит установить единые правила игры. Клиент всегда будет знать тариф, каким бы банкоматом он ни воспользовался.

Гендиректор Visa в России Екатерина Петелина сообщила, что новые правила позволяют сохранить межбанковскую комиссию 0,45 процента плюс три рубля либо снизить ее до 0,25 процента, добавив комиссию с клиента.

MasterСard поддерживает эти изменения и может изменить свои тарифы в ближайшие месяцы, говорят два осведомленных банкира.

Снятие наличных остается для россиян главным способом использования карт. В 2016 году они сняли в банкоматах 25,9 триллиона рублей. При этом, по данным ЦБ, 80 процентов от общего числа безналичных транзакций приходится на оплату товаров и услуг с помощью карт.